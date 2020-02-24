الخارجية الإيرانية: اجتماع فيينا المقبل لا علاقة له بآلية حل النزاعات بالاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده في فيينا الأربعاء المقبل، ليس له أي علاقة بآلية حل الخلافات، التي فعلتها الدول الأوروبية بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر حول الاتفاق النووي فقط".
هذا كانت إيران قد أبرمت مع الدول الكبرى "5 + 1" اتفاقاً تاريخياً لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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