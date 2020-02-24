الصحة السورية: سوريا خالية من أي إصابة بفيروس الكورونا

أكدت مديرية الصحة في حلب "عدم وجود معلومات حول ما تم نشره عن تسجيل إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​مدينة الباب​، والمنطقة خارج سيطرة ​الدولة السورية​ وفي حال تسجيل إصابة يتم التأكد عبر المخابر الخاصة في ​وزارة الصحة​ بدمشق"، مشيرة الى ان "​سوريا​ خالية من أي إصابة بالفيروس". إضغط للمزيد

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