شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان تشيلي: تاريخ مصر الحضاري يجب تدريسه في جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي والوفد المرافق له.

وأعرب الدكتور على عبد العال خلال اللقاء عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة والتى تمثل امتداداً للعلاقات الراسخة بين مصر وتشيلي على امتداد التاريخ، مشيراً إلى أن التنسيق الكامل بين البلدين في كافة المحافل الدولية ومثمناً دعم جمهورية تشيلي الصديقة للترشيحات المصرية على الصعيد الدولي.

وأكد الدكتور على عبدالعال تقدير مصر الكامل لموقف دولة تشيلي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتطوير العلاقات مع تشيلي بما يتناسب مع حجم تلك العلاقات تاريخياً وخاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري، و أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية فضلاً عن بنية تحتية جاذبة للاستثمار بالإضافة لمنطقة قناة السويس الواعدة .

كما أكد الدكتور على عبدالعال أن مصر تمثل البوابة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفاً أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي طموح لا يغفل الشق الاجتماعي للمواطنين عبر مد مظلة التأمينات الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، وأن حجر الزاوية في نجاح ذلك البرنامج هو ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية.

من جانبه، أعرب ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس مضيفاً بأنه فؤجئ بحجم معلومات الرئيس عن الأوضاع في أمريكا اللاتينية، حيث كان لديه إدراك ومعرفة بحقيقة الأوضاع هناك شاملة الاقتصاديات والنزاعات، وأشاد رئيس مجلس النواب التشيلي بحجم وتاريخ العلاقات المصرية مع تشيلي ، مضيفاً أن لدى مصر تاريخ عريق وأن تاريخ مصر الحضاري ملهم ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم.

أكد رئيس مجلس النواب التشيلي رغبة حكومة بلاده في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والمنطقة العربية عبر البوابة المصرية، مشيداً بالدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً على دعم الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية،و وجه رئيس النواب التشيلي الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة تشيلي على رأس وفد برلماني تدعيماً للعلاقات بين البلدين الصديقين.

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