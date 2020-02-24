شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ورئيس برلمان تشيلى يوقعان برتوكولاً للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع نظيره التشيلي إيفان فلوريس جارسيا بروتوكول تعاون بين المجلسين، بهدف تعزيز الإطار المؤسسي لكل وتنسيق انشطة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التشريع والتدريب على المستويات النيابية والوظيفية. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس النواب التشيلي والوفد المرافق إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الاتفاقية أهمية تطوير علاقات الصداقة والتفاهم في مجال العمل البرلماني بين البلدين، والدور المهم لكل من الأمانة العامة في المجلسين في تعزيز هذه العلاقة بين برلماني البلدين الصديقين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للمجلسين على أفضل وجه.