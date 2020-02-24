شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التقرير الحكومى المسلم للبرلمان حول حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت ”الخليج 365” علي التقرير الحكومى الذى سلمته وزارة التخطيط إلي مجلس النواب، حول حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/ 2019، ويتضمن نتائجة الانتهاء من تنفيذ 6 آلاف و625 مشروعاً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة قدرها 466 مليار جنيه، منها 31 مشروع ضمن المشروعات الكبير بتكلفة 55.6 مليار جنيه.

وعدد التقرير الحكومى، إبرز المشروعات، وفي مقدمتها 44.7 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.6 مليار جنيه، و102 مشروعاً ضمن مباردة "حياة كريمة" بتكلفة 632 مليون جنيه.

وأشار التقرير الحكومي، إلي الإنتهاء من تنفيذ 22 مشروعأً ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة كلية قدرها 108 مليون جنيه.

وفيما يخص المشروعات الكبرى، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً بتكلفة كلية 55.6 مليار جنيه أبرزها، مشروع إنشاء المزارع السمكية في بورسعيد وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، وإنشاء مدينة دمياط للاثاث علي مساحة 331 فدان بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بني سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.

وبالنسبة لمجال البترول والثروة المعدنية، أكد التقرير الحكومى الإنتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً بتكلفة مالية 277 مليار جنيه نتج عنها الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى 12 مليون وحدة سكنية، وإخلال الغاز الطبيعي محل 22.1 مليون أسطوانة بوتاجاز.













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