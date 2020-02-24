شكرا لقرائتكم خبر عن النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من النواب، انتقادات لمسئولى محافظة الاسكندرية وهيئة التنمية الصناعية، على خلفية عدم الانتهاء من كافة الأعمال بنمطقة مرغم الصناعية، وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور رئيس الهيئة ومسئولى المحافظة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنها تقدمت بطلب إحاطة للجنة الصناعة، لمواجهة الأسعار الباهظة المعروضة للشباب فى التمليك، متابعة، : "اختيار المكان غير ملائم، وما يحدث الان معالجة موقف، وإذا كنا نعالج لازم المعالجة تبقي سريعة، ولكن ما يحدث عكس ذلك، فضلاً عن أن الشباب عاوز يشتغل جوا المحافظة والمحافظة مش مدياله فرصة".

وانتقد اللواء عفيفى كامل، ارتفاع سعر كراسة الشروط بواقع 2000 جنيه، بقوله، : "إزاى أخلى شاب يدفع 2000 جنية فى كراسة، وممكن بعد كده ما ياخدش المشروع"، فيما قال النائب حسني حافظ، : " المشروع دا فنكوش، مشروع وهمي، كل واحد فى الاجتماع بيغسل إيده من الأخطاء والمعوقات، وفى النهاية مفيش حاجة بتتعمل للشباب".

وسأل النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مسئول شركة المرافق، عن معاد محدد للانتهاء من كافة الأعمال، فعقب المسئول، : " معاد الصرف الصناعي ينتهي في يوليو المقبل ومفيش حلول اخري"، فعقب النائب محمد كمال مرعي، : " ما أراه الآن يؤكد رسالة واحدة، هو أنه لا يوجد أى تنسيق مشترك".