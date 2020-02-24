رئيس الوزراء المكلف يكشف محاور برنامجه قبل إرساله إلى النواب العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، مقتطفات من برنامجه الحكومي الذي أرسل إلى رئاسة مجلس النواب، على حسابه الرسمي في تويتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار علاوي، في المحور الأول من البرنامج، إلى قيادة الانتقال نحو انتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب".

وتابع علاوي: "نؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا".

وكشف مصدر اليوم الاثنين، عن أبرز ما يتضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.

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وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"البرنامج الحكومي سيكون مختصرًا وليس موسعًا"، لافتًا إلى أن"أولويات المنهاج الحكومي هي الإصلاح الإداري والاهتمام بالمشاريع المتلكئة وإكمال قانون الموازنة".

وأضاف أن"من أولويات المنهج تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة ،الذي سيكون على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الناحية الفنية"، مشيرًا إلى أن"المنهاج الحكومي يتضمن إجراءات تتعلق بتحقيق مطالب التظاهرات ومحاسبة قتلة المتظاهرين وسيتم الشروع بها خلال أسبوعين بعد تسنم الحكومة مهامها".

وأكد المصدر أن"المنهاج أعطى أولوية لدعم ملفات الثقافة والمسرح والفن ،للمساهمة في خلق رأي عام".

وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع)، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بوصول المنهاج الحكومي إلى هيأة رئاسة البرلمان.

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدًا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي.