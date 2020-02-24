وزير الدفاع يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.
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