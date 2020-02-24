وزراء السياحة والمالية والإعلام في حفل عيد ميلاد الإمبراطور الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

حضر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الأحد حفل الاستقبال الأول بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني والذي اعتلى العرش في شهر أكتوبر من عام 2019، في السفارة اليابانية بالقاهرة.

حضر حفل الاستقبال الذي أقيم في مقر السفارة اليابانية، عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأسامة هيكل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

وقدّم السفير الياباني نوكي مساكي الشكر للضيوف، كما وجه في كلمته شكر خاص لوزير السياحة والآثار، الذي حضر مراسم تنصيب الإمبراطور في طوكيو نيابة عن رئيس الجمهورية.

كما أشار إلى انطباعات العناني عن مراسم تنصيب الإمبراطور التي أوضح فيها تقارب بين الحضارة المصرية القديمة ومراسم التتويج حيث يلعب قرص الشمس أهمية ومكانة في التقاليد الروحانية للعائلة الإمبراطورية اليابانية مثلما كان في مصر القديمة حيث كان للإله رع إله الشمس دور هام في مراسم تتويج الملك الجديد. ​