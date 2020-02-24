توافق وشيك على مسودة جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا

انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، أمس، والتي شكل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي. أكدت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة. اتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجددا الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، إلى جانب استكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود. جاءت الانفراجة الواضحة، أمس، بعد أيام من انسحاب حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، من المحادثات، واستؤنفت المفاوضات بعد أيام، في ظل توقعات محدودة بالتوصل إلى اتفاق. كان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، قال، مؤخرا، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية: إن وقف إطلاق النار ممكن فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة الوفاق، أضاف: «أي وقف لإطلاق النار سيكون معلقاً على تنفيذ عدة شروط أبرزها تشمل المرتزقة السوريون والأتراك.

مسودة اتفاق

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس: إن العسكريين الليبيين اتفقوا على مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد، مشيرة إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقي الطرفان مجددا الشهر المقبل في جنيف، لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة، لتنفيذ الاتفاق المنشود.

لجنة 5+5

انتهت، الأحد، الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

Advertisements

الروح المهنية

أعربت البعثة الأممية عن شكرها للطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات. خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

سيطرة الإخوان

على صعيد آخر، رد الجيش الليبي على الكلمة التي ألقاها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال الجيش: إنه «كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة». قال السراج: إن ليبيا «تشهد حربا بالوكالة»، وإن البلاد «تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية».