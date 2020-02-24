توافق وشيك على مسودة جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا

مسودة اتفاق
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس: إن العسكريين الليبيين اتفقوا على مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد، مشيرة إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقي الطرفان مجددا الشهر المقبل في جنيف، لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة، لتنفيذ الاتفاق المنشود.
لجنة 5+5
انتهت، الأحد، الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.
الروح المهنية
أعربت البعثة الأممية عن شكرها للطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات. خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
سيطرة الإخوان
على صعيد آخر، رد الجيش الليبي على الكلمة التي ألقاها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال الجيش: إنه «كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة». قال السراج: إن ليبيا «تشهد حربا بالوكالة»، وإن البلاد «تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية».
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