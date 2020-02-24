البرلمان العراقي: جلسة الخميس المقبل تعد "ملغاة" في هذه الحالة

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الإثنين، إذا لم يرسل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أسماء أعضاء حكومته خلال 48 ساعة فجلسة يوم الخميس المقبل تعد "ملغاة"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه حدد موعدًا لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على الحكومية العراقية التي شكلها علاوي.

وأفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بإرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خطابًا رسميًا للبرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة المكلف محمد علاوي، يوم الإثنين.

وقالت مصادر محلية: إن "مجلس النواب العراقي سيعقد جلسة استثنائية، يوم الاثنين، عقب إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة".

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وأيد الطلب أعضاء من مجلس النواب بلغ عددهم إلى 76 عضوًا، وذلك استنادا لأحكام المادة "58" من الدستور، وعليه وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الحكومية لعلاوي.

وكان علاوي، قد دعا في وقت سابق، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومية الجديدة، الاثنين المقبل.