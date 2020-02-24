كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الألماني يفتح تحقيقًا في محاولة قتل بعدما دهست سيارة حشدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القضاء الألماني، مساء اليوم الإثنين، أنه افتتح تحقيقا في محاولة قتل، بعدما دهست سيارة حشدا خلال كرنفال في ألمانيا، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأفادت الشرطة الألمانية، مساء اليوم، بأن سائق السيارة الذي دهس عددًا من المشاة تجمع احتفالي في مدينة فولكمارسن، "هو مواطن ألماني، ويبلغ من العمر 29 عامًا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة لإذاعة "هيسينشاو" المحلية: إن "قوات الأمن لم تتمكن على الفور من جمع معلومات حول دوافع الرجل، لكنها تعتقد أنه تصرف عن قصد".

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وأوضح مسؤولون في وزارة الداخلية بولاية هس، أنه لا يمكن التأكد مما إذا كان الحادث "هجومًا" أم لا، مضيفين أن السائق المحتجز لا يمكن استجوابه في الوقت الراهن، حسبما نقلت صحيفة "دي فيليت" الألمانية.

هذا وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق من مساء اليوم، اختراق سيارة مسرعة لحشد من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددًا من الجرحى، مضيفة أنها اعتقلت سائق السيارة على الفور.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الحادث خلف نحو 30 مصابًا على الأقل، وقالت: إن "الضحايا كان من بينهم أطفال، وإن شهود عيان يعتقدون أن السائق كان يوجه السيارة نحو الحشد".