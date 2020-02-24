كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: إلغاء احتفالات العيد الوطني بسبب فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت الكويت، مساء اليوم الاثنين، احتفالات العيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي: أن "الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين"، وقرر إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، داعيًا إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.

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وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قرارًا حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات فحص كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي، أنه بناء على التوصيات الصادرة من وزارة الصحة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، صدرت تعليمات من مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح، بحظر دخول جميع السفن القادمة من العراق بكافة أنواعها إلى الموانئ التابعة للمؤسسة (الشعيبة - الشويخ - الدوحة) حتى إشعار آخر.

وذكرت الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، موضحة أن "الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر (21 عاما)، كما شددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظهر علیهما أي أعراض للمرض.