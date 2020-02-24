وسط توتر العلاقات المغربية التركية ..”البوليساريو” تهاجم المغرب من أنقرة

بالتزامن مع فتور العلاقات المغربية التركية، بسبب الملف الليبي ومراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بدأت دبهة “البوليساريو” الانفصالية تحاول الدخول للمشهد التركي، من باب أحزاب اليسار.

وفي ذات السياق، أعلنت الجبهة الانفصالية ووكالة الأنباء الجزائرية، أن ممثلة الجبهة الانفصالية في ألمانيا، النجاة حندي، شاركت أمي الأحد في أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، بالعاصمة التركية أنقرة.

الانفصالية حندي حضرت لأشغال المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، بدعوة رسمية، كما حضرت وفود وشخصيات سياسية من مختلف أنحاء العالم.

حضور ممثلة الجبهة الانفصالية لم بقتصر على المشاركة في اللقاء التواصلي للنساء، بل ألقت كلمة وجهت فيها اتهامات للمغرب، وطالبت فيها الحزب التركي بالتدخل للضغط على الرباط، والضغط على دول أوروبية لوقف استثماراتها في الأقاليم الجنوبية.