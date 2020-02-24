بعد الدوري الإيطالي.. فيروس كورونا “يهدد” مباريات عصبة الأبطال

دقت وسائل الإعلام الاسبانية ناقوس الخطر بخصوص التخوفات من انتشار فيروس كورونا بالملاعب بعد تزايد عدد الوفيات في إيطاليا.

وشددت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، على أنه بمدينة فالنسيا لم يتم بعد اتخاذ قرار من طرف وزارة الصحة بخصوص الاحتياطات التي ستصاحب مباراة فالنسيا وأتلانتا، مبرزة أنها واعية بإمكانية منع التنقل الكبير لجماهير الفريق الإيطالي بسبب فيروس كورونا.

وأكد المصدر ذاته أن برمجة المباراة، التي تندرج لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم 10 مارس، يمنح السلطات المختصة في كلا البلدين الفرصة لإتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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وأوضح المصدر نفسه أن التذاكر الخاصة بجماهير الفريق الإيطالي، والبالغ عددها 2377 تذكرة، نفذت بالكامل.

وفي سياق متصل، فرض انتشار فيروس كورونا تأجيل العديد من المباريات الخاصة بالفئات الصغرى، والقسم الأول والثاني، وكل مباريات بطولة الهواة، في إيطاليا.

يشار إلى أن القمة المبرمجة يوم فاتح مارس فوق أرضية ملعب تورينو بين “اليوفي” والانتر مهددة بـ”الترحيل”، وهو ما دفع الاتحاد الايطالي إلى عقد اجتماع اليوم، الاثنين، من أجل الحسم في المواجهة من خلال خيارين، إما خوضها بتورينو من دون جماهير أو ترحيل المواجهة إلى ملعب محايد.