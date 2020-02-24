كان يقود السيارة في حالة سكر.. اعتقال والد دنيا باطمة بمراكش

اعتقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في مدينة مراكش، حميد باطمة، عضو فرقة ناس الغيوان، ووالد الفنانة دنيا باطمة، حسب مصادر متطابقة.

وكشفت مصادر إعلامية أن اعتقال حميد باطمة كان بتهمة قيادته لسيارته في حالة سكر، ما أدى إلى اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه، من طرف رحال الأمن.

وأضافت المصادر نفسها أن والد بطمة يخضع إلى تدابير الحراسة النظرية، في أفق مثوله أمام النيابة العامة المختصة، يوم غد الثلاثاء.

وتأتي أخبار اعتقال والد دنيا باطمة، تزامنا مع اتهام ابنيته الفنانة دنيا، وعارضة الأزياء ابتسام في الملف المثير للجدل حمزة مون بيبي.