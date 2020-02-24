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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: حل أزمة قطر يقوم على معالجة أسبابها والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
أنور قرقاش
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات "أنور قرقاش"، إن أزمة قطر كانت نتاجاً طبيعياً للسياسات التدخلية للدوحة، وبحثها عن أدوار جدلية.
وأضاف قرقاش الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في ندوة ”أمن الخليج“ التي نظمها مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية، إن حل أزمة قطر من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها.
وبدأت أزمة قطر بمقاطعتها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يونيو عام 2017، في ظل غياب أفق للحل بين دول المقاطعة والدوحة.
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