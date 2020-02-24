رئيس جامعة حضرموت يلتقي وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الإثنين 24 فبراير 2020

التقى رئيس جامعة حضرموت، الدكتور، محمد سعيد خنبش، اليوم الإثنين، وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور / خالد عمر باسليم .



واستعرض اللقاء تعزيز اوجه التعاون المشترك بين جامعة حضرموت الوزارة في إطار توطيد العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية .

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عقب ذلك قام وكيل الوزارة ومرافقيه، الدكتور / خالد شعفل مدير عام الجامعات الأهلية والأستاذ / مصطفى الشعبي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، بزيارة استطلاعية لمركز المعلومات والصالة المركزية للخدمات الطلابية ونيابة شئون الطلاب، والتقوا نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور / سالم مبارك العوبثاني .

كما قام الوفد بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ومبنى مركز التدريب الطلابي برئاسة الجامعة مشيدا ً بالخطوات المتقدمة التي خطتها جامعة حضرموت في جميع المجالات ، منها أنشاء نظام جودة داخلي يسهم في تطوير وتحسين الأداء العلمي والأكاديمي والبحثي معبراً عن شكره وتقديره لرئاسة الجامعة على الجهود التي يبذلونها ، لما من شأنه خدمة الطلاب والمجتمع .

حضر اللقاء كل من : الأستاذ / عبدالله علوي عيديد الأمين العام لجامعة حضرموت والأستاذ / سعيد باحفي من جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت .