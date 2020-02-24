شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تحذيرات من موجة غبار واسعة تجتاح وادي حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020 حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من موجة غبار قد تضرب وادي حضرموت وخاصة المناطق الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين .

Advertisements وتوقعت جهات الطقس، إن تنتشر موجة غبار على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية غدا الثلاثاء والأربعاء. وقالت جهات الطقس، أن موجة الغبار ستكون خفيفة إلى متوسطة في وادي حضرموت وخاصة المناطق الشمالية الغربية مشيرة إلى أن باقي المناطق من المحتمل أن تنشط الرياح السطحية.

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