شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ٤ رجال أمن في انفجار جنوب الموصل والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة من رجال الشرطة العراقية مصرعهم بانفجار وقع في إحدى قرى جنوب الموصل . وأوضحت الشرطة العراقية بمحافظة نينوى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم على دورية للشرطة المحلية في قرية قبر العبد ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل ما أسفر عن مقتل ضابط في شرطة الناحية برتبة نقيب وثلاثة من مرافقيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم جثثهم لدائرة الطب العدلي في الموصل.

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