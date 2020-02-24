شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت السلطات الأردنية اليوم خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا. وقال مدير مستشفى البشير الحكومي الدكتور محمود زريقات: إن 5 أشخاص يخضعون حالياً للحجر الصحي في قسم الكورونا بالمستشفى، جميعهم أردنيون قادمون من الصين في أوقات مختلفة. وأضاف في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية تشير إلى خلوهم من الفيروس، وهم حالياً يكملون مدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد إنهاء المدة.

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