الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية وتمنع أكلها

أقرت اللجنة التشريعية العليا في البرلمان الصيني، الاثنين، مقترحاً يحظر كلياً تجارة الحيوانات البرية وأكلها.
وكانت السلطات الصحية الصينية رجحت في وقت سابق أن الفيروس ظهر لأول مرة في أحد الأسواق بوسط مدينة ووهان.
وكشف خبراء في وقت سابق أن فيروس "كورونا" ربما نشأ في كهف خفافيش اكتشفه علماء صينيون لأول مرة قبل 16 عاما، فيما رجح باحثون آخرون أن يكون آكل النمل الحرشفي "البنغول"، وهو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به في الصين بطريقة غير مشروعة بسبب حراشفه ولحمه، الوسيط المحتمل لفيروس "كورونا".
وقالت لجنة الصحة الصينية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات بسبب "كورونا"، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 409 إصابات جديدة.
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