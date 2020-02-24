العراق يخسر امام الهند في تصفيات آسيا لكرة السلة

الضيوف كشروا عن انيابهم منذ البداية، حيث نجحوا في حسم الربع الاول بنتيجة 26-21، ثم واصلوا زخمهم في الربع الثاني الذي انتهى لصالحهم ايضاً بنتيجة 21-20.

حاول اسود الرافدين العاودة في الربع الثالث لكن دون جدوى، إذ انتهى لمصلحة الضيوف بنتيجة 28-19، اما الربع الرابع فانتهى لصالح الهند ايضاً بنتيجة 19-15.



وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الاولى من التصفيات امام لبنان بنتيجة 87-68.

وتعد مباراة اليوم هي اول مواجهة تقام على ارض العراق منذ بطولة بغداد الدولية في عام 2002.