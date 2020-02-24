العراق يخسر امام الهند في تصفيات آسيا لكرة السلة

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2020-02-24 | 18:46
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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة امام ضيفه الهندي بنتيجة 94-75 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشعب في بغداد ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
حاول اسود الرافدين العاودة في الربع الثالث لكن دون جدوى، إذ انتهى لمصلحة الضيوف بنتيجة 28-19، اما الربع الرابع فانتهى لصالح الهند ايضاً بنتيجة 19-15.
وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الاولى من التصفيات امام لبنان بنتيجة 87-68.
وتعد مباراة اليوم هي اول مواجهة تقام على ارض العراق منذ بطولة بغداد الدولية في عام 2002.
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