بالفيديو.. جسر بحيرة حمرين يشكل خطراً كبيراً

رغم الاهمية البالغة لجسر السعدية اوبحيرة حمرين باعتباره احد الطرق الرئيسة بين محافظات الوسط والاقليم كما انه يربط قضائي المقدادية وخانقين لكنه يبدو بهذه الحالة البائسة والبالغة خطورة مثلما يبدو هنا بعد تعرضه لاضرار كبيرة وانهيار اجزاء كبيرة من الاكتاف. الجسر شيد بطريقة بدائية رغم اهميته البالغة .. كادر السومرية وصل الى هذا المكان الذي يعد الاخطر في طريق السعدية مثلما تتضح عبرهذه المشاهد ليصبح المرور عبر الجسر مخاطرة كبيرة راح ضحيتها الكثير من الاشخاص.

جسر بالغ الاهمية ويقع بمنطقة من بين الاجمل في العراق ورغم ملايين الدولارات المخصصة اليه لكنه لان لا يصلح لسير العجلات

ليست وحدها الجماعات الارهابية من تقتل المواطنيين هنا ففساد المشاريع ادى الى قتل الكثير من الابرياء

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