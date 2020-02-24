امانة بغداد تنفي انقطاع الماء جنوبي العاصمة

نفت امانة بغداد، الاثنين، انقطاع الماء في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوع انقطاع الماء عن بعض المحلات السكنية في منطقة الدورة"، مؤكدة أن "الموضوع عار عن الصحة".
وأضافت الأمانة، أن "الذي يجري هو أعمال تنظيف وصيانة لمشاريع الماء في المنطقة المذكورة استعداداً لفصل الصيف"، لافتة الى أنه "لن ينتج عن ذلك اي انقطاع للماء الصافي، وعملية الضخ مستمرة بالتزامن مع أعمال الصيانة التي ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء".
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