الفتح: نرفض المحاصصة ولن نصوت على حكومة لا تحظى بإجماع وطني

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الاثنين، عن رفض كتلته للمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما اعلن عدم تصويتها على حكومة لا تحظى بإجماع وطني، اشار الى أن المنهاج الحكومي الذي قدمه محمد توفيق علاوي لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الغبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط أن يشكل كابينته الوزارية من المستقلين ويقدم منهاجاً حكومياً يتضمن الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة".

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وأضاف أن "المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً الى أن كتلة الفتح ترفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة لإرضاء بعض الكتل من خلال منحها وزارات تحت أسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها".

وأكد رئيس كتلة الفتح النيابية أن كتلته "لن تصوت على حكومة لا تحظى بإجماع وطني".