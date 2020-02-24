كربلاء تنفي وجود اصابة بـ 'كورونا' وتعلن حجر زائرين ايراني وسعودي للاشتباه

نفى محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الاثنين، وجود اية اصابة بفيروس "كورونا" معلنا حجر زائرين ايراني وسعودي للاشتباه بهما.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي وجود اي اصابة في كربلاء"، مؤكدا أنه "تم التحفظ على الزائر الايراني بالرغم من عدم اصابته بعد الفحوصات المختبرية التي اجريت عليه".
وأضاف الخطابي، أنه "كذلك تم اجراء الفحوصات اللازمة للزائر السعودي، والتأكد من عدم اصابته وفي نفس الوقت تم حجرهم لأسباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها الاصابة".
وجدد الخطابي، بحسب البيان، "توجيهاته التي اطلقها منذ ما يقارب اربعة ايام الى دائرة صحة كربلاء للاستمرار باتخاذ الاجراءات السريعة والصارمة للحد دون حدوث اي اصابة بين اهالي المحافظة".
وأضاف الخطابي، أنه "كذلك تم اجراء الفحوصات اللازمة للزائر السعودي، والتأكد من عدم اصابته وفي نفس الوقت تم حجرهم لأسباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها الاصابة".
وجدد الخطابي، بحسب البيان، "توجيهاته التي اطلقها منذ ما يقارب اربعة ايام الى دائرة صحة كربلاء للاستمرار باتخاذ الاجراءات السريعة والصارمة للحد دون حدوث اي اصابة بين اهالي المحافظة".
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