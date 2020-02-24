نتنياهو يؤكد بسط السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365
قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعمل على مسح مناطق يهودا والسامرة، تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما.
وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "طاقمان، إسرائيلي وأمريكي، يعملان على مسح مناطق يهودا والسامرة تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما، اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل".
وفي تدوينة سابقة، قال نتنياهو: "شكلنا فريقا إسرائيليا سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي"، مشيرا إلى أن هذا العمل في خضمه".
وتابع: "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا"، مضيفا: " سنكمل العمل بالسرعة الممكنة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".
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