نتنياهو يؤكد بسط السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعمل على مسح مناطق يهودا والسامرة، تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما.

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وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "طاقمان، إسرائيلي وأمريكي، يعملان على مسح مناطق يهودا والسامرة تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما، اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل".

وفي تدوينة سابقة، قال نتنياهو: "شكلنا فريقا إسرائيليا سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي"، مشيرا إلى أن هذا العمل في خضمه".

وتابع: "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا"، مضيفا: " سنكمل العمل بالسرعة الممكنة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".