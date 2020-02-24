تميم بن حمد يصل تونس في أول زيارة لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم إلى العاصمة تونس في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية تستغرق يومين.



وهذه هي الزيارة الأولى لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية التونسية، وكذلك هي الزيارة الثالثة لأمير قطر في غضون ثلاث سنوات.

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وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار تونس قرطاج الدولي، الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وشاذلي بوعلاق والي تونس، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، وسعد بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى تونس، وسامي السعيدي سفير تونس لدى الدوحة، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وأكد سامي السعيدي سفير تونس لدى قطر أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير تميم وانعكاسها على تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي إلى مجالات وآفاق أوسع.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، إن الزيارة تؤكد الطابع الاستثنائي للعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بقطر خاصة وإنها تأتي بعد أشهر قليلة من انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد وتوليه مهامه على رأس الدولة.

وأعرب عن تطلعه بأن تكون هذه الزيارة الرسمية مناسبة لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين وإعطاء زخم إضافي للشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتجديد الدعم والمساندة للانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس مع التطلع إلى الارتقاء بالتعاون المتميز إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة.