كردستان العراق تغلق المعابر الحدودية مع إيران بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن حكومة إقليم كردستان العراق تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع إيران كليا بما في ذلك التبادل التجاري حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة فى البحرين، قالت إنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

Advertisements

من ناحية أخرى قالت حكومة طاجيكستان اليوم الاثنين إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هناك. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن الرحلات الجوية ستظل معلقة لحين استقرار الأوضاع المتعلقة بالفيروس هناك.

وفى سياق أخر قررت دولة الامارات العربية المتحدة ، منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان اليوم الإثنين-وفقا لوكالة الانباء الإماراتية الرسمية (وام)- أنه " في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الإلتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر .

وناشدت الخارجية الإماراتية المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي."