سيارة تدهس مارة في مهرجان بألمانيا وأنباء عن إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

قالت الشرطة الألمانية إن سيارة اندفعت وسط حشد، خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، الاثنين، ويُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا في الواقعة.

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وقالت شرطة ولاية هيسن الشمالية إن عددا كبيرا من عناصر الشرطة في موقع الحادث في فولكمارسين، التي تبعد قرابة 280 كيلومترا إلى جنوب غرب برلين، موضحة أن السائق تم توقيفه.

وذكرت الشرطة أنها لم تتمكن بعد من تقديم مزيد من التفاصيل، وحثت على عدم نشر "تقارير غير مؤكدة" بشأن الحادث، الذي وقع بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأوضحت كذلك أنها لم تتلق أي تقارير بشأن وقوع وفيات، وليس لديها عدد محدد للجرحى.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أنه من السابق للأوان للغاية الوقوف على سبب الحادث.