اليمن يحذر من خطر الحوثيين على ممر الملاحة الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة، عدن
حذرت الحكومة اليمنية من خطر وجود ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية، وعلى الأمن والسلم الدوليين.
واتهمت الميليشيات باستغلال اتفاق السويد، وطالبت المبعوث الأممي باتخاذ موقف واضح وإعلان مصير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة.
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب، بأن العملية الإرهابية الفاشلة التي خططت الميليشيات الحوثية لتنفيذها في البحر الأحمر وباب المندب تأتي ضمن المسار التصعيدي لجرائمها الإرهابية، بعد مقتل قاسم سليماني، تنفيذا لسياسات نظام إيران التخريبية في المنطقة.
مشاهدات يمنية
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