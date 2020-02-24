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80 دولة تعرض مبادراتها الإنسانية في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يعرض أكثر من ألف مشارك يمثلون 80 دولة أبرز المبادرات الإنسانية في العالم، خلال النسخة الثانية من منتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية من 1- 2 مارس المقبل في العاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر.

وأوضح مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل الغامدي رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى في مؤتمر صحفي أمس، أن المنتدى في نسخته الثانية امتداد للمناسبات والفعاليات الإنسانية العالمية الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، مبينا أنه يوفر على مدار يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من جميع أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.

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وتابع الغامدي أن المنتدى سيشهده مشاركون من 80 دولة، بينهم مسؤولون ورؤساء هيئات إنسانية أممية ودولية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية و11 جامعة والمجموعات البحثية المتخصصة، وسيقوم باستعراض وتعديل المبادرات الإنسانية لتعكس آخر التطورات على أرض الواقع من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات، بمن فيهم من اللاجئون وغيرهم من الفئات التي تحتاج لمساعدات عاجلة، كما سيتم عقد ثماني جلسات علمية وجلستين في مجال الإعلام وجلسة في المجال التطوعي بمشاركة 61 متحدثا.

وعن أبرز أجندة المنتدى أوضح الغامدي أنه سيناقش محاور عدة، تشمل سبل تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي والتدخل الإنساني المبتكر في المجال الصحي، والتحديات الإنسانية لمشاكل الهجرة من البلدان الأفريقية، وحماية الأطفال والنساء والشباب في مناطق النزاعات والكوارث، والممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش المنتدى إقامة المعرض المصاحب للفعاليات بمشاركة 27 جهة، منها 11 جهة دولية مهتمة بالشأن الإنساني والإغاثي.

وأفاد بأنه سيتم تنظيم المعرض الفني الإنساني الذي يعد دعما للفن وتفعيلا للجانب الإنساني في مختلف مجالات الحياة، حيث يسهم في إيجاد مساحة للفنانين والمبدعين المهتمين بإظهار المجال الإنساني بأعمالهم الفنية على نطاق واسع، كما يهدف لإثراء العمل الإنساني وإلى تبادل الخبرات بين الفنانين ليلتقوا في مكان واحد يتشاركون فيه الحس الإبداعي.

منتدى الرياض الدولي الإنساني: