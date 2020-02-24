الرئيس الجزائري يتعهد ببناء دولة بلا كراهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر
تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس، ببناء «جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية».
وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات: «في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار، بتأسيس النقابة التاريخية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) UGTA بقيادة الشهيد عيسات إيدير»، وأردف «في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا».
وكان الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، أعلن في 24 فبراير 1971 تأميم المحروقات في أوج النزاع العربي الإسرائيلي، وأصبحت الجزائر تحوز 51 %، على الأقل، من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب.
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