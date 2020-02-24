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فلسطين تدعو العالم للتصدي لمخططات إسرائيل الاستيطانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - رام الله

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وأدان رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأمريكي فريدمان، التي ستقضم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها إلى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية.

وأكد رفض الخطة التي أقرت أمس لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة إلى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع.