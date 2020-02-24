شكرا لقرائتكم خبر

بومبيو يطالب علاوي بتلبية مطالب المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - بغداد

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي على حماية الجنود الأمريكيين وتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أشهر، وذلك قبيل تصويت برلماني لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغوس في بيان «إن بومبيو شدد على واجب العراق حماية الولايات المتحدة ودبلوماسيي التحالف وعناصره ومنشآته».

وأشارت إلى أن بومبيو تحدث مع علاوي بشأن «ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حدا لقتل متظاهرين وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا وتلبية مظالمهم المشروعة».

Advertisements

على صعيد آخر نفذت القوات الأمريكية أمس إنزالا جويا على منزل شيخ عشيرة العبيد القيادي في حشد الأنبار العشائري معدي العبيدي، وذلك في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وذكر مصدر إنه تم تطويق منزل العبيدي، وبعدها ساندت القوات الأمريكية القوات العراقية، باقتحام الدار واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ويعد الشيخ معدي العبيدي من الشخصيات البارزة بمحاربة داعش ويشغل منصب آمر الفوج الثاني في الحشد العشائري.

ولقي ثلاثة عراقيين مصرعهم فيما أصيب رابع بجروح في هجومين مسلحين منفصلين بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بهجوم عناصر مسلحة إرهابية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على ملعب ومقهى «كوفي شوب» بمنطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية العراقية تبحث وتفتش عن العناصر الإرهابية المنفذة لهذا الهجوم.