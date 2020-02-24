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استقالة مفاجئة لمهاتير محمد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استقالته بشكل مفاجئ أمس لملك البلاد، بعد أن بلغت الصراعات داخل الائتلاف الحاكم حول من يخلفه في المنصب ذروتها.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء نبأ الاستقالة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، والذي لم يدل بأي تفاصيل إضافية، ولم يتضح ما إذا كان مهاتير قد استقال من أجل تشكيل حكومة جديدة أم لتمهيد الطريق أمام خليفة له في المنصب.

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وأعلن أنور إبراهيم المرشح لتولي رئاسة الوزراء في ماليزيا، في وقت سابق أنه التقى في «اجتماع جيد للغاية» مع مهاتير أمس، وسط شائعات حول إعادة هيكلة تلوح في الأفق يمكن أن تعيد تشكيل الائتلاف الحاكم.

وجاء الاجتماع بعد ظهور تقارير بأن أنصار مهاتير يقومون بمناورات لتشكيل حكومة جديدة تستبعد أنور من خلافة رئيس الوزراء في المنصب.

ووحد الخصمان السابقان جهودهما قبل عامين لتحقيق نجاح مذهل في الانتخابات التي أدت إلى الإطاحة بائتلاف ظل في السلطة لستة عقود.