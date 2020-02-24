يان كوبيتش: على البرلمان أن يناقش قوانين مكافحة الفساد بشفافية كاملة

اعتبر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "على البرلمان أن يناقش قوانين مكافحة الفساد بشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة.
ورأى كوبيتش انه "يجب أن تكون مشاريع القوانين في متناول الجمهور للتعليق عليها بطريقة شاملة، وليس عدد قليل منها فقط".
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