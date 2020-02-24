يان كوبيتش: على البرلمان أن يناقش قوانين مكافحة الفساد بشفافية كاملة

اعتبر المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "على البرلمان أن يناقش قوانين ​مكافحة الفساد​ بشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة.

ورأى كوبيتش انه "يجب أن تكون مشاريع القوانين في متناول الجمهور للتعليق عليها بطريقة شاملة، وليس عدد قليل منها فقط".