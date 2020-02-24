الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث عرضت برنامجها مع وزير الصناعة

زار وفد من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، في مكتبه بالوزارة، وجرى عرض رسالة وأهداف الهيئة الوطنية وبرنامجها، ونشاطاتها المقبلة التي تهدف الى تشجيع الطاقات الشابة على الإبتكار وتوجرة هذه الابتكارات، خصوصا مباراة ​العلوم​ ومعرض ​بيروت​ الدولي للاختراعات BIIS 2020 اللذين سيكونان في نيسان 2020".

بدوره أعرب حب الله عن "إعجابه بعمل الهيئة الوطنية الذي يساهم بتعزيز ​الاقتصاد​ المنتج في ​لبنان​، كما تمت مناقشة مسودة اتفاقية تعاون بين الجانبين".