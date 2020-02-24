الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث عرضت برنامجها مع وزير الصناعة

زار وفد من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وزير الصناعة عماد حب الله، في مكتبه بالوزارة، وجرى عرض رسالة وأهداف الهيئة الوطنية وبرنامجها، ونشاطاتها المقبلة التي تهدف الى تشجيع الطاقات الشابة على الإبتكار وتوجرة هذه الابتكارات، خصوصا مباراة العلوم ومعرض بيروت الدولي للاختراعات BIIS 2020 اللذين سيكونان في نيسان 2020".
بدوره أعرب حب الله عن "إعجابه بعمل الهيئة الوطنية الذي يساهم بتعزيز الاقتصاد المنتج في لبنان، كما تمت مناقشة مسودة اتفاقية تعاون بين الجانبين".
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