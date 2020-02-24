افادت معلومات لـ"النشرة" بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق فوق ​بيروت​ و​جبل لبنان​ على علو متوسط. كما يواصل ​الطيران الاسرائيلي​ تحليقه فوق اجواء ​الجنوب​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق فوق بيروت وجبل لبنان على علو متوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.