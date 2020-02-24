الجيش الإسرائيلي: تجدد قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أنه جدد قصفه لمواقع تابعة ل​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​قطاع غزة​، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "القصف على غزة سيستمر إلى أن نستعيد الهدوء".

وقد أشارت ​سرايا القدس​، ​الجناح​ العسكري ل​حركة حماس​، إلى أنها "أنهت ردها على اغتيال عناصرها في غزة ودمشق وتلوح بالرد في حال أي اعتداء جديد".

تجدر الإشارة إلى أن ​الإذاعة الإسرائيلية​ أفادت عن "سقوط أكثر من 50 صاروخاً على المستعمرات الإسرائيلية إنطلقت من غزة".

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