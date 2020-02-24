الجيش الإسرائيلي: تجدد قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جدد قصفه لمواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "القصف على غزة سيستمر إلى أن نستعيد الهدوء".
وقد أشارت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى أنها "أنهت ردها على اغتيال عناصرها في غزة ودمشق وتلوح بالرد في حال أي اعتداء جديد".
تجدر الإشارة إلى أن الإذاعة الإسرائيلية أفادت عن "سقوط أكثر من 50 صاروخاً على المستعمرات الإسرائيلية إنطلقت من غزة".
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