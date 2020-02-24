أعلنت وزير الاعلام ​منال عبد الصمد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الغاية من إيراد المعلومات الرسمية المتعلقة ب​فيروس كورونا​ في ​الوكالة الوطنية للإعلام​ أولاً ليست تحقيق سبق صحافي أو التفرّد بالخبر بل هي أولاً وأخيراً تلافي الهلع الذي تحدثه أيّ معلومة خاطئة أو مضخّمة أو غير دقيقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: الغاية من إيراد المعلومات الرسمية المتعلقة بالكورونا هو تلافي أيّ معلومة خاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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