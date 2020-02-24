اشارت الامانة العامة ل​مجلس النواب​ ردا على ما ورد على لسان المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش في بيان، الى اننا "لسنا بحاجة لدروس بكيفية التشريع، ولم يحصل في يوم من الايام ان شرعنا خلف ابواب موصدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامانة العامة لمجلس النواب ردا على يان كوبيتش: لسنا بحاجة لدروس بكيفية التشريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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