اشار ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "‏أتشرف بدعوة جميع ​الطلاب​ الأطباء الأعزاء الذين ملأوا إستمارة تطوع، إلى اللقاء صباح يوم الأربعاء الواقع فيه السادس والعشرون من شهر شباط الجاري ​الساعة​ 8,30 لمناقشة سبل التعاون المشترك وآلية مواكبة فرق عمل ​وزارة الصحة العامة​ العاملين على الحد من تفشي وانتشار وباء ​كورونا​ المستجد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لقاء الاربعاء للطلاب الاطباء المتطوعين لمناقشة سبل الحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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