اسود: اي توقيف بسبب شتيمة له مبرراته القانونية و منصوص عنه في الكتب

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "اي توقيف بسبب شتيمة له مبرراته القانونية و منصوص عنه في ​الكتب​، اما تنظيرات التبرير من أجل الشتيمة فهي استمرار التطاول من مجموعة تعتقد نفسها ثورة هي بحاجة الى ثورة تنظيف داخلي وخارجي".

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