وزير الخارجية: المواقف الفرنسية والسعودية تؤكد الجهوزية لمساعدة لبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، انه "لم ستغرب بتاتاً الموقف السعودي الاخير ف​السعودية​ كانت دائماً تلعب الدور الايجابي لحل الازمات، ونحن نتطلع ان يأتي هذا الدعم، لا سيما وان الموقف الفرنسي يؤكد الدعم الكامل ل​لبنان​، ونحن نعول على هذا الدعم بالاضافة الى الدول الاخرى".

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