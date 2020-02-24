المستشفى الحكومي: 5 حالات بالحجر الصحي 4 منها نتيجتها سلبية وحالة وحيدة مازالت بالحجر

أعلن ​المستشفى الحكومي​ الجامعي، في بيان، انه "استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية منذ ليل أمس، 34 حالة في الطوارىء المخصص لاستقبال ال​حالات​ المشتبه بإصابتها بفيروس ​الكورونا​، وخضعت كلها للكشوف الطبية اللازمة، واحتاج 3 مرضى من هذه الحالات إلى دخول الحجر الصحي، وأجريت فحوص مخبرية لـ29 حالة جاءت نتيجة 29 حالة منها سلبية، وغادر ثلاثة مرضى المستشفى بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة، وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، وذلك بعد أن أجري لهم فحص الفيروس مرتين في مختبرات المستشفى الحكومي، وجاءت النتيجة سلبية في المرتين".

هذا وتوجد حتى اللحظة 5 حالات في منطقة الحجر الصحي: "4 منها ما زالت في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد أن أجري لها الفحص وكانت نتيجة المختبر سلبية، وما زالت الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا في وحدة العزل، وهي بحالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم".