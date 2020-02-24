أعلنت ​سرايا القدس​، الجنح العسكري ل​حركة حماس​ ، أنها "أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق"، واعدةً "​الشعب الفلسطيني​ والأمة بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرايا القدس: ردنا على جريمتي خانيونس ودمشق انتهى وسنرد على اي اعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.