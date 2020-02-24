النشرة: حملة لمراقبي الاقتصاد بمحافظة لبنان الجنوبي لمتابعة شكاوى المواطنيين

أفاد مراسل النشرة في صيدا ان مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي "كثفت من جولاتها الميدانية اليومية في مدينة صيدا وجوارها لمتابعة شكاوى المواطنيين التي ازدادت مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة استغلال بعض التجار واصحاب السوبر ماركت ومحال السمانة تردي الاوضاع ورفع اسعار المواد الغذائية والسلع والخضار، اضافة لبعض الصيدليات التي اتخذت من تهافت المواطنين على شراء الكمامات الوقائية من مرض كورونا المستجد ذريعة لرفع اسعارها".
ولفت الى ان "حملة المراقبين اليوم تركزت بالكشف على اسعار الكمامات في صيدليات بلدات الغازية ومغدوشة حيث نفذت الكميات و تم بيعها باسعار لاتتحاوز نسبة هامش الربح العادي، فيما وجدت في صيدليات عنقون بنسبة ضئيلة ولم يسجل اي تلاعب باسعارها".
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