النشرة: حملة لمراقبي الاقتصاد بمحافظة لبنان الجنوبي لمتابعة شكاوى المواطنيين

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​مصلحة الاقتصاد​ والتجارة في محافظة ​لبنان​ الجنوبي "كثفت من جولاتها الميدانية اليومية في ​مدينة صيدا​ وجوارها لمتابعة شكاوى المواطنيين التي ازدادت مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة استغلال بعض التجار واصحاب السوبر ماركت ومحال السمانة تردي الاوضاع ورفع اسعار المواد الغذائية والسلع والخضار، اضافة لبعض ​الصيدليات​ التي اتخذت من تهافت المواطنين على شراء الكمامات الوقائية من مرض ​كورونا​ المستجد ذريعة لرفع اسعارها".

ولفت الى ان "حملة المراقبين اليوم تركزت بالكشف على اسعار الكمامات في صيدليات بلدات ​الغازية​ و​مغدوشة​ حيث نفذت الكميات و تم بيعها باسعار لاتتحاوز نسبة هامش الربح العادي، فيما وجدت في صيدليات عنقون بنسبة ضئيلة ولم يسجل اي تلاعب باسعارها".