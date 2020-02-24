النشرة: الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا والعرقوب

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "خرق ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، حيث نفذ طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا و​العرقوب​ على علو متوسط، وأثناء انكفائه جنوباً نفذ غارات وهمية فوق الأراضي المحتلة". إضغط للمزيد

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